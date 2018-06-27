Судя по всему, долгожданный саммит президентов России и США все-таки состоится. Солидные и заслуживающие доверия источники называют предполагемым местом встречи столицу Австрии — Вену и даже день — 15 июля. Если это так, то уже сама дата саммита создает большую логистическую проблему, поскольку вечером этого же дня Путин обязательно должен быть в Москве на закрытии чемпионата мира по футболу.

В принципе он может успеть, так как полет от Вены до Москвы менее 4 часов, но тогда расписание встречи будет скомкано и не состоится торжественный вечерний прием. Этот прием мог бы стать важным компонентом саммита, учитывая, что речь идет о встрече лидеров двух ведущих ядерных держав.

По мнению многих экспертов и международных обозревателей, нынешнее второе издание холодной войны значительно опаснее первого. Вот почему этот саммит является таким долгожданным, по крайней мере, для тех, кто хотел бы избежать будущего Армагедона. Но по иронии судьбы подготовка к этому важнейшему событию досталась человеку, которого никто не рискнет причислить к миротворцам. Напротив, за Джоном Болтоном прочно закрепился имидж сторонника силовых разрешений международных конфликтов.

Нет нужды перечислять его многочисленные воинственные заявления, они хорошо известны. Что отличает его от многих других «ястребов» — это отказ признавать собственные ошибки. Например, войну в Ираке поддержало большое количество американских политиков и даже рядовых граждан, но с каждым годом растет число тех, кто разделяет мнение бывшего директора Агенства национальной безопасности генерала Уильяма Одома, что вторжение в Ирак было самой катастрофической ошибкой за всю историю США.

Эта ошибка привела к колоссальным людским и материальным потерям, дестабилизации не только Ирака, но и всего Ближневосточного региона, а также к созданию международной террористической сети, борьба с которой будет продолжаться еще долгие годы.

Понимание пришло ко многим, но не к Болтону, он попрежнему считает, что хотя оружие массового уничтожения в Ираке не было найдено, война была оправдана.

Болтон выступал и за военное решение Иранской ядерной проблемы и грозил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну ливийским сценарием в случае отказа принять все требования американской стороны.

Что касается России, то по жесткости комментариев в СМИ и на публичных форумах с Болтоном трудно конкурировать, и, для полноты картины, не могу не упомянуть $115 тыс., полученных Болтоном от украинского стального магната — зятя президента Кучмы Виктора Пинчука — за антироссийскую риторику на конференциях в Киеве и Мюнхене. Информация об этом размещена в опубликованной Белым домом декларации о доходах советника.

Однако все вышесказанное не означает, что Болтон приедет в Москву с некоторым ультимативным списком, который может сорвать саммит, и уж точно он не станет угрожать Москве ливийским сценарием.

Дело в том, что сразу после назначения на должность советника по национальной безопасности, Болтон сделал важное заявление, что все его предыдущие высказывания в отношении России теряют силу, так как приняв предложение Трампа, он согласился выполнять его приказы даже в тех случаях, когда их мнения не совпадают.

Таким образом, если Трамп действительно хочет нормализовать отношения с Россией, о чем он постоянно говорит, то Болтон должен наступить на горло собственной песне и привезти в Москву компромиссный пакет, удовлетворяющий обе стороны.

Детали компромисса нам пока неизвестны, но почему бы не высказать предположения, тем более, что противники Трампа уже вовсю дают ему непрошенные советы и постараются сделать все возможное, если не для срыва саммита, то по крайней мере для дезавуирования его значения.

Например, бывший посол США в Москве Александр Вершбоу призывает Трампа не испытывать никаких иллюзий по отношению к Путину, так как пока тот у власти, никакая большая сделка с Россией невозможна. Поэтому, по его мнению, с Россией можно говорить лишь об уменьшении риска прямого военного столкновения, продолжая в то же время защищать американские ценности и поддерживая российское гражданское общество, читай — оппозицию.

Трампу предлагают еще более радикальные методы, но поскольку его позиции сейчас значительно укрепились, он, а значит, и Болтон, могут их игнорировать.

Это связано с прекрасным состоянием американской экономики и все большим количеством открывающихся фактов колоссальной коррупции внутри политической машины Обамы и Клинтон во время избирательной кампании 2016 года.

Сторонники Трампа советуют ему всё же не поднимать вопрос о снятии антироссийских санкций на предстоящих переговорах, так как конгресс всё равно этого не допустит. Они предлагают отказаться от применения санкций против европейских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2», начать более активно участвовать в урегулировании войны в Донбассе для полного выполнения Минских соглашений и возобновить работу 20 межправительственных комиссий по сотрудничеству в различных сферах, которые были приостановлены администрацией Обамы.

История дает Болтону шанс сыграть важную роль в успехе саммита. Сумеет ли он им воспользоваться, мы узнаем очень скоро.

Автор — президент Американского университета в Москве

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