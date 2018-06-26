Прожившего почти 30 лет на острове отшельника заставили вернуться к людям

Японского отшельника Масафуми Нагасаки, который прожил на необитаемом острове Сотопанари в архипелаге Рюкю в одиночестве почти 30 лет, насильно вернули к людям.

Как сообщает издание The Mirror, он поселился на острове в 1989 году. Всё это время у него не было одежды, средств связи, зажигалок и других благ цивилизации. На остров лишь изредка заплывали рыбаки, поэтому большую часть времени мужчина провел в одиночестве.

«Всё, что мне нужно, я могу найти здесь, больше мне ничего не надо. Я хочу уйти из жизни на острове, никого не беспокоя», — признался он.

Каждое утро Нагасаки начинал с занятий спортом, после чего чистил пляж. Однако из-за плохого здоровья местные власти насильно вернули 82-летнего мужчину к людям. Его поселили в доме престарелых в городе Исигаки, расположенном за 60 км от его острова.

Известно, что до переезда у него были жена и двое детей, он работал фотографом, а также содержал хостес-бар. В итоге он решил сбежать от людей. Живя на острове, Нагасаки не ел мясо, рыбу, а также яйца черепах.

«Я видел, как черепашата вылупляются и ползут к морю. Каждый раз у меня выступали мурашки. В этот момент я думал, как прекрасна жизнь», — рассказал он журналистам.

13 апреля стало известно, что житель Москвы намерен запустить три туристических проекта на необитаемом острове Чакмут Хабаровского края, который он получил по программе «Дальневосточный гектар». Нарек Оганесян вложит 1 млн рублей в квесты, робинзонаду и экотуризм.