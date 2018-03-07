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Отшельнице Агафье Лыковой доставили продукты и розы к 8 Марта

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Волонтеры Московского технологического университета и власти Кемеровской области доставили продукты и букет роз к празднику 8 Марта таежной отшельнице Агафье Лыковой, проживающей на территории заповедника в Хакасии. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в среду, 7 марта.

Глава Таштагольского района Владимир Макута «передал Агафье Карповне от Амана Тулеева поздравление с праздником весны, букет роз, нарядный платок и все необходимые ей в хозяйстве вещи», сообщает ТАСС.

Волонтеров до заимки доставили на вертолете, арендованном за счет привлеченных ими спонсорских средств. Они пробудут там до субботы, 10 марта, помогая по хозяйству Лыковой и ее помощнику, монаху-старообрядцу Гурию.

В ноябре сотрудники литературного музея в Красноярске издали двухтомный словарь лексики таежной отшельницы Агафьи Лыковой.

Автор словаря Галина Толстова работала над изданием в течение 15 лет. Составитель дважды входила в состав экспедиции к Лыковой. За это время она систематизировала и расшифровала письма отшельницы, написанные ею за 30 лет, а также проанализировала 45 аудиокассет с записями речи Агафьи и ее родственников, в лексиконе которых использовались молитвы, духовные стихи и исторические песни. В итоге в издание вошли около 4,5 тыс. статей, объясняющих значение слов и фразеологизмов.

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