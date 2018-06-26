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В Китае заблокировали сайт HBO после шуток о Си Цзиньпине

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Фото: REUTERS/Fred Dufour
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Власти Китая заблокировали сайт американского телеканала HBO после шуток и критики в отношении председателя КНР Си Цзиньпина от ведущего шоу Last Week Tonight («События прошедшей недели». — Ред.) Джона Оливера.

На прошлой неделе Оливер посвятил критике китайского лидера почти 20 минут, сообщает The Independent. В частности, он осудил решение китайских властей снять ограничения на количество сроков для председателя КНР, что дает возможность Си Цзиньпину оставаться у власти до конца жизни.

В настоящий момент в Китае заблокированы Facebook, Google, Twitter, YouTube, Instagram и сайты ряда ведущих мировых СМИ.

В мае стало известно, что крупнейшая в Китае социальная сеть WeChat (1 млрд человек) заблокировала 500 млн сообщений, расценив их как недостоверную информацию.

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