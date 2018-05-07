Китайская соцсеть в 2017 году заблокировала 500 млн сообщений

Крупнейшая в Китае социальная сеть WeChat (1млрд. человек) заблокировала 500 млн сообщений, расценив их как недостоверную информацию. Об этом сообщило в понедельник, 7 мая, агентство «РИА Новости», основываясь на докладе Китайской академии телекоммуникационных исследований при министерстве промышленности и информационных технологий.

«Они перехватили слухи более 500 миллионов раз, опубликовали 40 списков слухов, перенаправили более 1,2 миллиона запросов и наказали более 180 тысяч официальных аккаунтов», – цитирует РЕН ТВ доклад.

Отмечается, что почти 20 млн человек начали пользоваться мини-программой «Помощник опровержения слухов».

2 мая стало известно, что Россия предлагает выработать механизм противодействия лживым новостям. Предложение озвучил начальник отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич на 40-й сессии комитета ООН по информации.

Он отметил, что опасны не только «фейковые новости», но и «стремление некоторых государств использовать их в угоду политической конъюнктуре» для «легализации цензуры».