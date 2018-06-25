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Центр социальных инноваций в сфере культуры появится в Ульяновске

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Проект Центра социальных инноваций в сфере культуры планируют реализовать в Ульяновске благодаря победе фонда «Ульяновск — культурная столица» в конкурсе благотворительного фонда В. Потанина.

Центр социальных инноваций будет оказывать практическую, методологическую и организационную помощь учреждениям культуры, творческим людям и другим организациям региона по проектированию и внедрению социальных инноваций в практическую деятельность.

На базе различных социокультурных организаций будут созданы креативные пространства, которые станут площадками дополнительного неформального образования для работников сферы культуры, сообщает 1ul.ru.

Центр инноваций будет работать при помощи современных технологий, здесь будут использоваться вебинары, онлайн-конференции, инновационные технологии интерактивного обучения.

Конкурс в рамках благотворительной программы фонда В. Потанина стартовал в феврале 2018 года. В общей сложности на участие поступила 131 заявка, из которых 40 вышло в финал. Победителями стали десять проектов.

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