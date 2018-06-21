Губернатор Тамбовской области открыл Дом культуры в поселке

Торжественная церемония открытия районного Дома культуры с участием губернатора Тамбовской области Александра Никитина состоялась в поселке Первомайский сегодня, 21 июня.

Стоимость всех работ составила порядка 285 млн рублей. В обновленном учреждении появились возможности заниматься спортом, художественным творчеством и танцами. Также в здании разместили библиотеку и оборудовали зрительный зал, который вмещает 655 человек, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Во время своей речи губернатор рассказал, что здание являлось центром досуга с 1980 года, а в 2010-м было законсервировано. Реконструкцию Центрального дома культуры вели почти четыре года.

Также Александр Никитин поблагодарил своих коллег, которые смогли найти источники финансирования проекта и сотрудников Дома культуры, которые не растеряли свой потенциал.