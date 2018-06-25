Первую общую фотобазу амурских тигров создадут в Приморье

Специалисты заповедников и национальных парков юга Российского Дальнего Востока планируют объединить усилия в фотомониторинге популяции амурского тигра на особо охраняемых природных территориях. До сегодняшнего дня обмен данными между «тигриными» территориями практически отсутствовал.

Как сообщает пресс-служба администрации национального парка «Земля леопарда», начать такую программу предложил Сихотэ-Алинский заповедник на встрече в офисе ФГБУ «Земля леопарда». Предложение поддержали все 11 представителей 11 заповедных зон, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На встрече специалисты обсудили новую программу. Как рассказала заместитель директора по научной работе ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник» Светлана Сутырина, все заповедники проводят работу по учету тигра при помощи фотоловушек, поэтому всё, что нужно для реализации задуманного, — это вовремя собрать отчеты со всех территорий, объединить их и сделать общие выводы.

Предполагается, что общий отчет будет находиться в общем доступе для научных сотрудников, а первые результаты проекта появятся к концу 2018 года. Также полученные данные станут основой для научных публикаций о состоянии популяции амурского тигра, в том числе на высоком международном уровне.