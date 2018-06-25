В Германии полиция задержала экс-охранника Усамы бен Ладена

Правоохранительные органы Германии 25 июня задержали охранника бывшего главаря террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ. — Ред.) Усамы бен Ладена — некоего Сами А.

Задержание произошло в отделении полиции, где он по предписанию правоохранительных органов должен постоянно отмечаться. По информации газеты Bild, его могут депортировать в Тунис. 41-летний тунисец проживал в немецком городе Бохум с 2005 года.

Еще в апреле власти земли Северный Рейн — Вестфалия внесли его в список потенциально опасных лиц. Но выслать Сами А. из Германии власти не могли, поскольку высший административный суд в Мюнстере постановил, что мужчина мог подвергнуться пыткам на родине.

Теперь федеральное ведомство по делам миграции и беженцев отозвало свое решение.

Ливийская национальная армия 16 июня захватила в плен одного из главарей запрещенной в России «Аль-Каиды» Абу Сафьяна бен Каму.