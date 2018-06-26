Существует мнение, что традиция, традиционализм — это стагнация, застой, косность, отсутствие свободы и развития. В лучшем случае — что-то интересное, но очень далекое от нас. Типа йоги или эзотерики. Получается, что для современного человека опасно вникать в суть традиции, можно «стать рабом», потерять свободу.

Но последние годы и в мире, и в нашей стране исторический маятник, как мне кажется, начинает движение в сторону здравого смысла. Люди начинают осознавать, что уважение к старшим поколениям не мешает свободе творчества, что семейные ценности не ограничивают человека, а, наоборот, вдохновляют и обогащают.

Второй год мы с Захаром Прилепиным устраиваем в пушкинской усадьбе Захарово, недалеко от Москвы, под Одинцово, фестиваль, который так и называется — «Традиция». Пройдет он весь субботний день 7 июля. Захарово — удивительное место. Сюда бабушка поэта, Мария Алексеевна Ганнибал, привезла пятилетнего Сашу Пушкина и приставила к ребенку няню — Арину Родионовну, женщину неординарную и очень яркую. Арину Родионовну слушалась вся дворня, она одевалась в русское платье и знала массу народных сказок, песен, былин.

И случилось чудо. За несколько лет (а Пушкин проводил в Захарово все летние месяцы вплоть до отъезда в лицей) из молчаливого, неповоротливого ребенка, ни слова не говорящего по-русски, вырос живой, озорной, восторженный мальчишка, неплохой пловец, фантазер, придумщик. Липовые рощи, речка и пруд, игры, песни, сказки, быт — всё это повлияло разом! Уже в лицее Пушкин задумал «Руслана и Людмилу», и мне кажется, суть эпитета «солнце русской поэзии» кроется здесь, в Захарово, здесь первые лучи пушкинского таланта начали пробиваться сквозь лесную листву.

Так из француза Пушкин стал русским. Так сегодня мы цепляемся за корневую культуру, за возможность побыть лишний день на природе, в русском пейзаже. Так когда-то Мария Алексеевна Ганнибал держалась за Арину Родионовну, чувствовала в этих песнях живую энергию.

Настоящую корневую музыку сегодня сложно услышать. Хоть для кого-то это может звучать неожиданно, но ситуация — драматическая. За народную музыку очень часто выдают эстрадную имитацию, подделку. Поэтому важно предъявлять носителей настоящей традиции. Причем речь идет не только о тех артистах, которые занимаются исследованиями, собирательством, но и тех, кто дает новый толчок традиционной музыке, сохраняя ее в сегодняшнем времени. Настоящая этническая музыка не потеряет себя от встречи с джазом, электроникой, другими национальными культурами. На фестивале будет представлен цвет русской этномузыки: Сергей Старостин, Таисия Краснопевцева, Наталия Сербина, Варвара Котова, ансамбль «Казачий круг». Хэдлайнером «Традиции 2018» станет звезда world music Инна Желанная.

Традиция — это не только музыка, конечно. Традиция передается устно, каждый сообщает ей свою интонацию. Вот почему сказки Пушкина — это и первые русские фэнтези, и глубокие философские притчи. Пушкин заразителен, один из блестящих его фанатов — Елена Морозова, ведущая актриса Электротеатра «Станиславский». Ее моноспектакль «Евгений Онегин» мы покажем на фестивале. А заслуженная артистка России, звезда «Ленкома» Анна Большова будет солировать в поэтических чтениях поэмы «Руслан и Людмила». Артисты театра «Эскизы в пространстве» соберут в парке и на воде славянское Лукоморье — яркий визуальный хтонический мир, в который няня, перекрестив, погружала маленького Сашу.

Как бы ни было нам дорого прошлое, Традиция — не только предание, это цепочка непреходящих ценностей — Семья, Родина, Бог. В «Капитанской дочке» уже нет фольклорных аллюзий, зато есть общая максима и для дворянина, и для мужика: «береги честь смолоду». Этот нравственный выбор актуален не только для академических художников и писателей, но и для молодых музыкантов, работающих в новых жанрах. Рэперы Типси Тип и Замбези — это «жестко о больном, искренне о серьезном». Группа «Аффинаж» — современная песня, очищенная от лишнего манерничанья, но не теряющая связь с артистической традицией и русского рока, и Серебряного века.

Что касается русского рока, то приходит время и его рассмотреть в историческом, не только в актуальном ракурсе. В этом смысле нет лучшего примера, нежели легендарная ленинградская группа АВИА. Соратники Цоя и Курехина, ранних «Аквариума» и «Странных игр» сегодня редко собираются вместе, но каждый их концерт — это невероятная смесь юмора, декламации, хореографии, импровизации и настоящего рок-драйва.

На фестивале мы много говорим о русской традиции, но в Захарово трудно стать шовинистом. Пушкин знал много языков, и его русский от этого только выиграл. У нас в гостях ансамбль грузинского многоголосия «Акапелла-Сакартвело» и цыганская группа RadaNik. В обоих случаях это знание традиции на глубочайшем уровне. Чего уж говорить о барочном ансамбле исторических инструментов Les Moscovites под управлением прекрасного гобоиста Филиппа Ноделя! У пушкинского пруда музыканты исполнят знаменитый цикл «Музыка на воде», который Гендель сочинил для английского короля. Когда ценности вечны, а смыслы глубоки, традиция нерастворима. Это — залог и национального суверенитета и межнациональной дружбы одновременно.

Традиция — не памятник, а кусок глины, которую мнешь каждый день. Традиция — это вечность сию минуту. И пока мы разминаем, проговариваем новые смыслы, возникает удивительное междисциплинарное поле, когда бизнесмена вдруг тянет рассказать о религии, священника — о литературе, скульптора — о живописи, музыканта — о философии. Мы приглашаем выдающихся профессионалов из разных областей культуры, но создаем такую атмосферу общения друг с другом и с публикой, что вскоре все начинают говорить на одном языке. Среди гостей «Традиции» — Сергей Шаргунов, Павел Басинский, Георгий Ореханов, Михаил Трофименков, Людмила Семеняка, Анна Ревякина, Леван Васадзе, Василий Селиванов…

Наконец, традиция раскрепощает, и особенно хорошо это чувствуют дети. Они с радостью включаются в игры, легко считывают орнаменты и схватывают приемы мастерства. Не перестаю удивляться тому, как мы, взрослые, бываем зажаты, как не умеем двигаться, стесняемся дотронуться до соседа! Лучшее лекарство на нашем семейном фестивале — хороводы, кадрили, народные ремесла.

Каждый год на «Традиции» — театральная премьера. Сейчас мы готовим спектакль «Царский венец» о семье Романовых. Я уверен: не только октябрь 1917-го, но и июль 1918-го года бросил страну в пламя гражданской войны. Мы до сих пор делим себя на «белых» и «красных». Столетие расстрела царской семьи — шанс одуматься, покаяться и признаться в любви друг к другу и к России. Высочайшим примером такой любви остаются старшие и младшие Романовы. Почитайте их дневники, письма, а потом взгляните на наши посты в социальных сетях. Разница, увы, очевидная. Но приходит время собирать себя и смыслы, которые делают нас не только великой страной в прошлом, но и великой культурой в настоящем и будущем. Без чувства и знания традиции этого не сделать.

Автор — продюсер, режиссер, председатель Русского художественного союза, художественный руководитель фестиваля «Традиция»