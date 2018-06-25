Прямой эфир

Познер объяснил «агрессивность» россиян отрывом от советского прошлого

0
Фото: ТАСС/Алексей Смышляев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский тележурналист Владимир Познер прокомментировал заявление писательницы Людмилы Улицкой, указавшей на агрессивность российского общества. По его словам, это свойственно любой стране, которая переживает переходный период.

«Многие не понимают, куда страна идет. Общество разделено в своих взглядах, как надо идти дальше. У нас очень трудный переходный период, он трудный в любой стране, и он трудный в России», — приводит слова Познера сайт радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, именно в такие моменты возникают и агрессия, и даже жестокость.

Что касается заявления Улицкой о движении России поперек цивилизационному процессу, Познер не согласился. «Как раз нет: она идет по пути цивилизационного процесса после долгого пребывания в абсолютно нецивилизационном состоянии. Я имею в виду советское состояние. Страна вырывается из этого состояния», — заключил журналист.

Интервью с Улицкой вышло 24 июня на канале «112 Украина». Помимо прочего, писательница высказала мнение об отставании российского общества от европейского на полтора века.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Познер хотел бы написать «Тотальный диктант» под псевдонимом
Познер призвал российские СМИ к грамотному освещению ЧП

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017