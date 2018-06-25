Познер объяснил «агрессивность» россиян отрывом от советского прошлого

Российский тележурналист Владимир Познер прокомментировал заявление писательницы Людмилы Улицкой, указавшей на агрессивность российского общества. По его словам, это свойственно любой стране, которая переживает переходный период.

«Многие не понимают, куда страна идет. Общество разделено в своих взглядах, как надо идти дальше. У нас очень трудный переходный период, он трудный в любой стране, и он трудный в России», — приводит слова Познера сайт радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, именно в такие моменты возникают и агрессия, и даже жестокость.

Что касается заявления Улицкой о движении России поперек цивилизационному процессу, Познер не согласился. «Как раз нет: она идет по пути цивилизационного процесса после долгого пребывания в абсолютно нецивилизационном состоянии. Я имею в виду советское состояние. Страна вырывается из этого состояния», — заключил журналист.

Интервью с Улицкой вышло 24 июня на канале «112 Украина». Помимо прочего, писательница высказала мнение об отставании российского общества от европейского на полтора века.