Бластер Хана Соло ушел с молотка за $550 тыс.

Бластер контрабандиста Хана Соло ушел с молотка за $ 550 тысяч. Оружие из дерева было изготовлено специально для «Возвращения джедая». Ручной бластер EC-17 называют также «пистолет разведчика». Актер Харрисон Форд держал именно это оружие в руках на съемках фильма. Дизайн был одобрен лично Джорджем Лукасом.

Бонусом владельцу EC-17 достались документы со съёмок «Звездных войн». Главное, чтобы у нового владельца бластера не было детей. Иначе игра в Хана Соло может стоить семье полмиллиона долларов.