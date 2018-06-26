Королевское возвращение

Нападающий сборной России Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе». Калифорнийский клуб объявил о том, что достиг с россиянином договоренности о подписании трехлетнего контракта. Официально о заключении соглашения с 35-летним форвардом будет объявлено 1 июля.

В составе «Лос-Анджелеса» Илье Ковальчуку предстоит бороться за Кубок Стэнли. Сейчас «Кингз» — один из немногих клубов НХЛ, обладающий звездным и одновременно надежным костяком. Это вратарь Джонатан Куик, первый защитник Дрю Даути и первый центр Анже Копитер. Также в составе команды есть такие опытные игроки, как Алек Мартинес, Джефф Картер, Джейк Маззин и Дастин Браун. В следующем сезоне клуб наверняка собирается реабилитироваться за вылет из первого раунда нынешнего плей-офф, когда за четыре матча команда забила всего три шайбы.

Планируется, что Илья Ковальчук усилит игру команды в большинстве. Скорее всего, форвард будет выступать в первом звене вместе с Анже Копитером и Дастином Брауном. Именно на эту атакующую тройку возложены основные надежды клуба в сезоне-2018/19.

— Пока трудно сказать, насколько «Лос-Анджелес» подходит Ковальчуку, но в этой команде есть группа опытных игроков, уже побеждавших с «Кингз» в Кубке Стэнли несколько лет назад, — сказал «Известиям» обладатель Кубка Стэнли – 1996 в составе «Колорадо» Валерий Каменский. — Поэтому шансы на трофей у Ильи есть. Да, в последние годы у клуба был спад, они не очень хорошо выступали в плей-офф. Но с приходом Ковальчука реально восстановить былые позиции. Илья поехал за мечтой — у него нет только одного трофея в карьере. Думаю, он способен сотворить то, что сделал Овечкин с «Вашингтоном» в прошедшем сезоне. Хотя в Сашу тоже уже многие не верили — считали, что свой шанс на Кубок Стэнли он уже безнадежно упустил.

В прошедшем сезоне титулованный форвард выступал за СКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В 53 матчах регулярного чемпионата он набрал 63 (31+32) очка. За шесть лет в составе петербургского клуба Илья Ковальчук стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом России, один раз серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата страны. В 2015 году он был признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф КХЛ, в минувшем сезоне — лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, а в 2017 году установил новый бомбардирский рекорд СКА. Будучи игроком СКА, Илья Ковальчук завоевал серебро чемпионата мира в 2015 году и золото Олимпиады в Пхёнчхане в 2018-м.

— Уверен, Илья не растерял свой потенциал за пять лет вне НХЛ. Наоборот, он стал опытнее и мудрее как игрок, — сказал «Известиям» экс-форвард «Оттавы» и «Нью-Йорк Айлендерс» Алексей Яшин. — Все эти годы он был лидером СКА — сильнейшей команды КХЛ. Также он сыграл ключевую роль в победе сборной на Олимпиаде. Чтобы там ни говорили про уровень этих турниров — он достойный, раз Ковальчук при первом же желании вернуться за океан без проблем нашел себе клуб. Причем спрос на него был высокий с весны.

Помимо «Лос-Анджелеса», на российского хоккеиста претендовали «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинс». Но эти команды не могли предложить форварду трехлетний контракт — оба клуба были готовы заключить только краткосрочное соглашение.

В НХЛ Илья Ковальчук провел 11 полноценных сезонов и удостоился множества индивидуальных призов. По итогам сезона-2003/04 вместе с Риком Нэшем и Джеромом Игинлой он стал обладателем «Морис Ришар Трофи» как лучший бомбардир регулярного чемпионата. Также россиянину принадлежит рекорд «Атланты Трэшерз» по количеству голов, забитых в одном сезоне (52). Трижды (в 2004, 2008 и 2009 годах) он участвовал в Матче всех звезд. В конце 2009-го Илья Ковальчук был включен во вторую пятерку символической сборной НХЛ первого десятилетия XXI века по версии официального сайта лиги. А вот с командными наградами ему повезло гораздо меньше — в составе «Атланты» и «Нью-Джерси» форвард так и не выиграл Кубок Стэнли. Ближе всего к трофею игрок был в 2012 году, но в финале Кубка Стэнли его клуб «Нью-Джерси» уступил «Лос-Анджелесу» (2:4).

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