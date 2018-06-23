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Илья Ковальчук перешел в клуб НХЛ «Лос-Анджелес»

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес», соглашение действует три года.

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Об этом в субботу, 23 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы хоккейного клуба.

Корреспондент Sportsnet Эллиот Фридман отметил, что Ковальчук будет зарабатывать $6,25 млн в год.

Вице-президент и генеральный менеджер клуба Роб Блейк сообщил, что в клубе очень рады присоединению Ковальчука к команде. «Он добавит нашей команде мастерства и результативности вместе с желанием побеждать. До 1 июля мы не будем больше давать комментарии по этому поводу», — отметил он.

15 апреля Ковальчуку исполнилось 35 лет. После победы сборной РФ на Олимпийских играх в Южной Корее он заявил о намерении вернуться в Национальную хоккейную лигу.

Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2004 год и с 2005 по 2013 год.

В общей сложности в его активе 816 (417+399) очков в 816 матчах.

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