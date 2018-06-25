Прямой эфир

Автомобиль въехал в группу людей у церкви в пригороде Дублина

0
Фото: twitter.com/@broadsheet_ie
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобиль въехал в группу пешеходов около церкви в Клондолкине — западном пригороде столицы Ирландии Дублина.

В результате инцидента, который произошел утром 25 июня, пострадали четыре человека, пишет газета The Irish Times.

По данным издания, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое, в том числе водитель автомобиля, получили незначительные травмы.

Предположительно, автомобилисту стало плохо за рулем. Район происшествия оцеплен.

Ранее в июне автомобиль, за рулем которого находился пожилой водитель, врезался в группу школьников на улице японского города Фукуи. В результате аварии шестеро учеников младших классов с различными травмами были госпитализированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Дублине автомобиль выехал на тротуар и сбил шестерых пешеходов
В Дублине обнаружили автомобиль со взрывчаткой
Полиция задержала двух человек, находившихся внутри машины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017