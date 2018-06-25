Автомобиль въехал в группу людей у церкви в пригороде Дублина

Автомобиль въехал в группу пешеходов около церкви в Клондолкине — западном пригороде столицы Ирландии Дублина.

В результате инцидента, который произошел утром 25 июня, пострадали четыре человека, пишет газета The Irish Times.

По данным издания, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое, в том числе водитель автомобиля, получили незначительные травмы.

Предположительно, автомобилисту стало плохо за рулем. Район происшествия оцеплен.

Ранее в июне автомобиль, за рулем которого находился пожилой водитель, врезался в группу школьников на улице японского города Фукуи. В результате аварии шестеро учеников младших классов с различными травмами были госпитализированы.