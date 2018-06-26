26 июня — Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Кажется, что этот день не имеет отношения к большинству из нас, и сама проблема настолько маргинальна, что не может коснуться таких, как мы, обычных людей. Но это не так. Наркомания как социальное явление и духовная болезнь поражает все без исключения слои общества.

Девочка, 15 лет. Москвичка из благополучной семьи. У нее есть мама и папа, брат и сестра. Девочка учится в школе с углубленным изучением немецкого языка, окончила музыкальную школу. Летом вся семья ездит на море. Неожиданно для родителей дочка оказывается в больнице. Они впервые слышат по отношению к своему ребенку слова «наркоман», «зависимость». Им кажется, что все происходящее — дурной сон. Им кажется, что это невозможно, ведь наркомания связана с чем-то асоциальным, а их семья, и еще такой юный ребенок — благополучны. Но это миф.

В каком возрасте дети впервые дегустируют наркотик? Еще 10 лет назад это происходило где-то в 13–15 лет, сейчас — в 10–12. У многих употребление становится регулярным в 15–18 лет. В возрасте 22–25 лет эти люди уже утрачивают социальные навыки, и во многих случаях их жизнь развивается по самому неблагоприятному сценарию.

К наркомании молодых людей чаще всего подталкивают какие-то нерешенные внутрисемейные проблемы, которые на первый взгляд могут быть не видны стороннему наблюдателю. Например, сложные отношения мамы и папы. Родителям кажется, что дети не замечают конфликта, — ведь внешне они сохраняют нейтралитет, но дети видят гораздо больше, чем думают взрослые. Или авторитарные родители — они всегда знают лучше, что нужно их детям: запрещают кино, друзей, макияж. Запрещают, не объясняя, не уважая желания своего ребенка. Ребенок протестует и делает это так, как может.

Другой пример: мальчика воспитывают мама и бабушка, они никогда не проявляли интереса к спорту, мальчик растет физически неактивным, у него лишний вес, одноклассники смеются над ним. Но ему хочется доказать и себе, и всему миру, что он «крутой». Каждая нерешенная проблема может подтолкнуть ребенка к наркотикам.

И тут мы сталкиваемся, наверное, с главным вопросом. Можно ли помочь наркозависимому, вернуть его к нормальной жизни? К сожалению, многие сегодня считают, что наркомания неизлечима, что наркоман — навсегда наркоман. Но это миф. По своему опыту работы с наркозависимыми могу сказать, что вернуться в общество, к людям, к нормальным человеческим взаимоотношениям возможно.

Да, нельзя отрицать, что в организме наркомана происходят серьезные, необратимые изменения. Но после реабилитации человек может не употреблять наркотики и алкоголь, жить полноценной и активной жизнью. Таких примеров очень много.

Мне вспоминается история Николая. Половину всей своей жизни он провел за решеткой. Когда оказался в реабилитационном центре, говорил исключительно на «фене», так как другого языка как будто и не знал. За несколько лет реабилитации он полностью преобразился. Изменился образ жизни, его язык, он стал ходить в храм, получил образование психолога, женился. Сейчас работает в реабилитационном центре — помогает наркозависимым.

Каждый день в церковные центры реабилитации по всей стране обращаются такие люди, как Николай. Точнее, чаще к нам идут не сами наркозависимые, а их родные и близкие. Просят помочь — спасти своих любимых супругов, детей, внуков. И мы помогаем. В нашей стране работают больше 70 церковных реабилитационных центров. А еще у нас больше 15 центров ресоциализации, 14 амбулаторных центров, больше 100 консультационных пунктов, 8 мотивационных центров и 45 групп самопомощи. Наша работа приобретает сегодня системный характер: каждый год мы открываем не меньше десяти новых церковных структур помощи наркозависимым по всей стране.

По нашему опыту можно говорить о том, что больше половины наркоманов, решавших проблему зависимости в церковном реабилитационном центре, сейчас живут нормальной, радостной жизнью.

Конечно, мы не единственные, кто оказывает помощь наркозависимым. В стране работают различные НКО, реабилитационные мощности есть и у государства. Слава Богу, наша общая деятельность дает определенные плоды. Снижается число стоящих на учете наркопотребителей, уменьшается и количество зависимых подростков. Но очевидно, что сегодня требуется еще более активный ответ всего общества на те вызовы, которые ставит перед нами наркомания. Ведь даже по самым оптимистичным оценкам общее число наркопотребителей в России составляет несколько миллионов человек.

Автор — руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела РПЦ по благотворительности

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