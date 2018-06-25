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В Московском зоопарке поселились два амурских тигра

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Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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В Московском зоопарке поселились два годовалых амурских тигра. Они родились в Центре воспроизводства редких видов в Подмосковье.

Их разместили в вольере на «Острове зверей», сообщает сайт мэра Москвы. Тигрицу Принцессу, которая жила там раньше, перевели в более комфортный павильон «Кошки тропиков». Директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что животные хорошо перенесли дорогу и осваиваются на новом месте.

По ее словам, ранние посетители могут понаблюдать за кормлением тигров: им дают мясо в 7:30–7:50, когда зоопарк уже открыт.

Тигры окончательно повзрослеют к трем годам и примут участие в Европейской программе по сохранению популяции этих животных в неволе. Они представляют особую генетическую ценность, так как их родители попали в зоопарк из дикой природы. Сайт Московского зоопарка сообщает, что одна из самок этого же помета уже отправилась в зоопарк Екатеринбурга, вторую осенью планируется передать в Ростов-на-Дону. 

В конце апреля в Калининградском зоопарке прошли учения по отлову амурского тигра в случае экстренной ситуации. Специалисты смоделировали побег животного из вольера (роль тигра исполнял человек) и отслеживали действия сотрудников.

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