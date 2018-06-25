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СМИ сообщили о столкновении двух электричек в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Столкновение двух электричек произошло на станции «Красногорская» Рижского направления Московской железной дороги (МЖД). Инцидент произошел утром в понедельник, 25 июня.

Как сообщает РЕН ТВ, на станции сломался один из поездов, после чего всех пассажиров электрички высадили. Через пару минут в состав врезался другой поезд, который не успел затормозить.

В результате инцидента никто не пострадал.

Между тем в МЖД информацию о столкновении пригородных поездов опровергли. Там сообщили, что после того, как одна из электричек была остановлена по техническим причинам, вторую задействовали для ее буксировки. При этом во время буксировки было повреждено сцепное устройство, сейчас поезда убирают с перегона с помощью маневрового локомотива.

«На этот период движение поездов на участке организовано по одному пути в реверсивном режиме. Диспетчеры МЖД прилагают максимальные усилия, чтобы сократить опоздание поездов», — цитирует «РИА Новости» сообщение МЖД.

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