Водолазы разминировали 350 боеприпасов времен ВОВ в порту Владивостока

Водолазы Тихоокеанского флота (ТОФ) разминировали боеприпасы, обнаруженные у причальных стенок торгового порта Владивосток. Об этом заявил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

По словам Воскресенского, речь идет о 350 снарядах и минах, которые, вероятно, были утеряны во время Великой Отечественной войны. Боезапас нашли на дне бухты Золотой Рог во время ежегодного осмотра стояночных мест в порту.

Представитель ТОФ подчеркнул сложность проделанной работы, а также отметил, что все участники боевого разминирования будут представлены к наградам.