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Водолазы разминировали 350 боеприпасов времен ВОВ в порту Владивостока

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Фото: ТАСС/Виталий Аньков
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Водолазы Тихоокеанского флота (ТОФ) разминировали боеприпасы, обнаруженные у причальных стенок торгового порта Владивосток. Об этом заявил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

По словам Воскресенского, речь идет о 350 снарядах и минах, которые, вероятно, были утеряны во время Великой Отечественной войны. Боезапас нашли на дне бухты Золотой Рог во время ежегодного осмотра стояночных мест в порту.

Представитель ТОФ подчеркнул сложность проделанной работы, а также отметил, что все участники боевого разминирования будут представлены к наградам.

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