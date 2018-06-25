Водолазы разминировали 350 боеприпасов времен ВОВ в порту Владивостока
Водолазы Тихоокеанского флота (ТОФ) разминировали боеприпасы, обнаруженные у причальных стенок торгового порта Владивосток. Об этом заявил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
По словам Воскресенского, речь идет о 350 снарядах и минах, которые, вероятно, были утеряны во время Великой Отечественной войны. Боезапас нашли на дне бухты Золотой Рог во время ежегодного осмотра стояночных мест в порту.
Представитель ТОФ подчеркнул сложность проделанной работы, а также отметил, что все участники боевого разминирования будут представлены к наградам.