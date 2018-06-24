«Картонный болельщик» из Мексики приехал на ЧМ-2018

Мексиканский болельщик Хавьер, чью картонную копию привезли друзья на ЧМ, приедет в Россию. «Друзья меня ждали, везде ходили с моим изображением на картоне. Мне жена разрешила приехать», — рассказал Хавьер, ставший популярным в соцсетях.

Друг Хавьера признался, что хотел его поддержать и не рассчитывал, что история обретет популярность. «Мы просто хотели развеселить его, чтобы он не переживал, что не может поехать, это была просто шутка, и мы не ожидали, что будет такой шум вокруг этого», — рассказал он.