‍Белых готовится к этапированию из СИЗО

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на восемь лет за получение взятки, готовится к этапированию.

Как сообщил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, экс-чиновника уже перевели в одиночную камеру СИЗО.

«В ближайшее время Никиту Белых ждет этапирование в место, где он будет отбывать свой срок», — приводит его слова «РИА Новости».

Куда направят бывшего губернатора, пока неизвестно, по закону эти сведения не разглашаются.

1 февраля Пресненский районный суд приговорил бывшего губернатора к восьми годам строгого режима, а также обязал выплатить штраф в размере 48 млн рублей. 10 мая Мосгорсуд оставил в силе приговор Белых по делу о коррупции.