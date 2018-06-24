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Васильевский остров в Петербурге накрыла пыльная буря

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Фото: vk.com/peterburg_krasiv
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Облако из пыли накрыло дома Васильевского острова в Санкт–Петербурге, это произошло в субботу, 23 июня. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео и фото произошедшего.

В описании пользователи указали, что песок с пылью поднялись в воздух, как только поднялся ветер. Людям не было видно соседних зданий, из пыли торчали только краны, передает телеканал «78».

Жители домов предположили, что пыль поднялась из–за несоответствующего содержания строительных площадок и отсутствии озеленения.

В середине мая жители Петербурга стали очевидцами пылевого «торнадо».

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