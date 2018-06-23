Приморские школьники расчистили берега реки от мусора

Акция по очистке берегов водоемов «Вода России» прошла в разрезоуправлении «Новошахтинское» в Приморском крае. В ней приняли участие школьники трудового отряда СУЭК. Об этом сообщает пресс-служба компании «Приморскуголь».

Активисты смогли расчистить берега реки Абрамовки у Лузанского моста. На общей территории в 5 тыс. кв. м ими было собрано 38 мешков с мусором. Также во время мероприятия представители молодежного совета установили агитационный плакат, призывающий отдыхающих соблюдать чистоту и порядок, сообщает ИА PrimaMedia.

Помимо этого, прошла экологическая акция «Полезные ископаемые».

Место проведения акции — одно из популярных мест отдыха, рыбалки жителей горняцкого поселка. Экологические десанты по уборке близлежащих водоемов проводятся регулярно с 2015 года.