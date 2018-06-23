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Экс-дипломата Ватикана приговорили к тюрьме за хранение детского порно

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Фото: REUTERS/Stefano Rellandini
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Трибунал Ватикана приговорил бывшего сотрудника дипломатического представительства в США Карлоса Альберто Капеллу к пяти годам тюрьмы за хранение и распространение детской порнографии. Он также должен выплатить штраф в размере €10 тыс.

Как сообщает телеканал Rainews24, подсудимый уже на первом заседании признал свою вину. Свои действия священнослужитель объяснил «кризисом» и «внутренним конфликтом» из-за перевода в Вашингтон, а также «одиночеством».

В середине прошлого года служба печати Святого престола сообщала, что отозвала Капеллу после обвинений со стороны американских властей в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В апреле 2018 года священника арестовали.

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