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Частный вылов ограничат во всех регионах Дальнего Востока с 1 июля

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Суточные нормы вылова прописали рыбакам всех регионов Дальнего Востока. Они начнут действовать с 1 июля 2018 года. Сколько именно особей можно вылавливать, зависит от вида рыбы и местности.

В Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Амурской области нормы вылова установят одни для всех. Самый строгий запрет наложен на сибирского тайменя — не более одной особи в день. Также запрещено будет вылавливать более 100 штук креветок.

Рыбаки Приморского края, например, смогут позволить себе вылавливать не более 30 экземпляров камбал, минтая, терпугов, 20 особей тихоокеанской сельди, 10 мидий Грея и 200 травяных креветок, сообщает ИА AmurMedia.

Рыболовам Камчатки разрешат ловить крабов-стригунов с ограничением в 50 экземпляров и столько же сельди.

Ограничения вводятся на территории всего Дальнего Востока, включая Чукотский автономный округ, Магаданскую и Сахалинскую области.

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