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Столичные выпускники выиграли билеты на «Алые паруса» в Петербурге

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Блогеры Санкт-Петербурга разыгрывали последние билеты на «Алые паруса». Конкурс устроили Гусейн Гасанов, Эльдар Джарахов и Николай Соболев.

8 миллионов подписчиков — и лишь четырем улыбнулась удача. Условия конкурса блогеры публиковали в сториз на своих страничках в Instagram. Чтобы получить билет, нужно строго следовать инструкциям.

Лучше всех справилась с заданием выпускница Диана из Москвы. Она и ее молодой человек почти сразу оказались в нужном месте в нужное время.

По словам столичной выпускницы, она с 8 лет мечтала увидеть «Алые паруса» и специально приехала для этого в Петербург вместе со своим молодым человеком Константином. Узнав историю Дианы, организаторы конкурса решили подарить влюбленным выпускникам два билета на праздник.

Масштабный фестиваль выпускников «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге 23 июня. В этом году он отмечает 50-летие со дня основания. По задумке организаторов, центром торжеств станет Дворцовая площадь, а кульминацией — появление на Неве корабля под алыми парусами. Выпускников в торжественный день поздравят рэпер Баста, Мари Краймбрери, Alekseev, группа Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко, Артем Пивоваров, Алсу, ST и «Моя Мишель».

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