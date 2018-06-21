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Бомбу времен ВОВ нашли рядом с больницей в Петрозаводске

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Снаряд Великой Отечественной войны нашли рядом с республиканской больницей в Карелии. Из-за бомбы правоохранительные органы перекрыли движение по улице.

Снаряд был обнаружен во время проведения работ по благоустройству возле главного входа в больницу, недалеко от остановки общественного транспорта. Прибывшие на место полицейские перекрыли движение по Лососинскому шоссе в Петрозаводске. По данным ИА «Карелinform», снаряд пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны.

Через некоторое время после обнаружения бомбы правоохранительные органы открыли движение по улице, однако пешеходов не подпускают близко к месту находки.

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