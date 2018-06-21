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За одну ночь на юге Хабаровского края пожелтели листья

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Листья малины, ивы, липы и других деревьев из зеленых превратились в желтые всего за одну ночь. Это произошло в селах Гродеково и Могилевка района имени Лазо на юге Хабаровского края.

Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» местная жительница по имени Ольга, это случилось в ночь на 15 июня. С тех пор на растениях так и не проклюнулось ни одного зеленого листа. Кроме того, она утверждает, что в воздухе чувствуется химический запах. Из-за этого у многих жителей болит голова.

Всему виной, уверены селяне, соевое поле, расположенное рядом с населенными пунктами. На нем сотрудники сельхозпредприятия распыляли химикаты от сорняков. Они говорят, что листья пожелтели и на других деревнях, рядом с которыми распыляли химикаты.

Между тем в администрации района имени Лазо сказали, что в курсе ситуации. Они выезжали в пострадавшие от химикатов села, после чего подали жалобу в Россельхознадзор и природоохранную прокуратуру.

Специалисты уже взяли пробы воды, почвы и растений и в ближайшее время должны установить, какие конкретно препараты были использованы при опылении и насколько они опасны для людей и урожая. Если урожай будет потерян, сельхозпредприятию будет предъявлено требование возместить ущерб.

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