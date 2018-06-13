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Жители Амурской области жалуются на изменившее цвет озеро

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В Тамбовском районе Амурской области озеро поменяло цвет. Вода внезапно стала зеленой, а рыба в водоеме вымерла.

Об экологическом бедствии сообщили местные жители. Они заявляют, что вода в озере Карасьем внезапно поменяла цвет. К берегам прибило большое количество мертвой рыбы, кроме того, очевидцы сообщают о «химической пене». Об этом пишет Амурская служба новостей.

По мнению местных жителей, причиной ситуации с мором рыбы могли стать химикаты, которые попадают в озеро с находящихся неподалеку полей сои.

В ситуации будет разбираться природоохранная прокуратура.

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