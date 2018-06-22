Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство планирует отказаться от балльной системы учета пенсионных прав граждан и перейти на новый (на самом деле, старый) формат: стажево-заработковый. Очень своевременно поставленный вопрос. Для тех, кто окончательно запутался в череде пенсионных новаций, попробуем разъяснить, что это означает на практике.

Итак, в 2015 году были внесены поправки в федеральное пенсионное законодательство. Они изменили порядок расчета пенсий. До этого всё было довольно просто. От наших с вами зарплат работодатели платили в пенсионный фонд определенные суммы. Примерно 20%, в некоторых случаях меньше. Далее, поступивший платеж зачислялся на индивидуальный счёт, известный всем под названием СНИЛС. Объем перечисленных за всю трудовую деятельность взносов учитывался в рублях. И каждый из нас мог, обратившись в ПФР, получить информацию о сумме накопленных на средств. К моменту выхода на пенсию при производстве нехитрых расчетов можно было понять, какая пенсия нас ждет.

Например, накопили 1 млн рублей. Делим эту сумму на 12 месяцев и на ожидаемую продолжительность жизни на пенсии. В итоге получаем месячный размер причитающихся выплат.

Продолжительность жизни на пенсии — это демографический показатель (так называемый коэффициент дожития). Он прогнозируется на долгие годы вперед, поскольку тенденции, складывающиеся в этой сфере, не подвержены резким колебаниям.

В нашем примере этот показатель в 2016 году для мужчин составлял почти 16 лет. Следовательно, размер месячной пенсии составляет около 5208 рублей. С допущением, что работал 30 лет и получал зарплату 12 тыс. рублей в месяц. Пример, конечно, очень условный.

В 2015 году посчитали, что самый эффективный способ добиться баланса доходов и расходов ПФР — перейти на балльную систему оценки пенсионных прав. Она, на первый взгляд, достаточно проста: отработал год — получи один бал, получал большую зарплату — получи дополнительные баллы (но не больше 10 в год), сидел с ребенком — получи 1,8 балла за год и так далее.

Но простому человеку разобраться с этой системой сложно. Пойди пойми, в каком количестве баллов будут считаться твои отчисления от зарплаты. Нет возможности быстро оценить соотношение перечисленных в ПФР страховых взносов и размера зарплаты, указанной в расчетном листке, выданном в бухгалтерии. А значит, непонятно: работодатель в полном объеме выполнил свои обязательства по уплате взносов или нет. Здесь трещит первая линия заинтересованности работника следить за корректностью отчислений.

Вторая проблема для пользователей — неопределенность стоимости балла в момент выхода на пенсию. Сколько будет рублей приходиться на один балл в будущем, не знает никто.

В той же Германии или во Франции, где применяются балльные формулы, стоимость балла считается исходя из величины современного (актуального на момент назначения пенсии) среднего заработка в стране. И у нас была такая балльная формула в 1998–2001 годах. Но мы в иностранный опыт включили свою инновацию. У нас стоимость балла определяется обратным счетом от объема имеющихся обязательств: чем больше прав накопленно у граждан, тем меньше их стоимость. Сумма доходов ПФР делится на сумму его обязательств. Получается стоимость балла. Таким образом, балансируется объем обязательств ПФР под имеющиеся ресурсы на конкретный момент.

Кроме того, добавлено третье условие назначения пенсии: к возрасту и стажу прибавляется необходимость иметь 10 баллов. Если у человека объективно низкая зарплата, то он не в состоянии заработать требуемое количество баллов и ему могут отказать в назначении страховой пенсии. То есть человека наказывают за то, в чем он не всегда виноват: за маленькую зарплату.

Как итог, применяемая система создает условия, при которой граждане остаются незаинтересованными в контроле за работодателем. При этом проблема «серых» заработных плат очень актуальна. Сегодня, по разным оценкам, численность лиц, работающих за пределами легального рынка труда, колеблется от 14,5 млн до 30 млн человек. В пересчете на взносы сумма не поступивших в ПФР денег составляет от 1,11 трлн до 2,29 трлн рублей.

Поэтому сам факт того, что Татьяна Голикова представила предложение о пересмотре практики применения балльной системы, отраден и заставляет надеяться, что в конечном итоге мы наконец-то получим более эффективный метод подсчета пенсионных прав граждан. Он должен быть понятным и честным.

Автор — проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, профессор

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