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Строительство корпуса физико-математического лицея завершили в Удмуртии

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Новый корпус физико-математического лицея построили в городе Глазове, Удмуртская Республика. В нем планируют разместить спортивный зал и школьный технопарк.

Строительство корпуса велось с 2014 года, но в 2016 году было заморожено из-за недостаточного финансирования проекта. В декабре 2017 года деньги поступили, и работы были возобновлены. Из резервного фона Президента России было направлено 27 млн рублей, 4,7 млн рублей выделили из бюджета Удмуртии, сообщает ИА «Сусанин».

Помимо этого, 5 млн рублей поступило от Чепецкого механического завода (ТВЭЛ, Госкорпорация «Росатом»). На эти средства планируют закупить новое оборудование для технопарка. Сдать объект в эксплуатацию планируют в начале июля.

Как рассказал исполняющий обязанности Глазовского физико-математического лицея Дмитрий Мальцев, технопарк в новом корпусе лицея станет ступенью системного мероприятия подготовки высококвалифицированных кадров наукоемких производств страны за счет привлечения специалистов профильных вузов, предприятий ТВЭЛ и других.

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