Падение метеорита сняли на видео в Орловской области

Жители Орловской области наблюдали падение метеорита. Некоторые очевидцы сообщают, что ощутили ударную волну.

Вспышка в небе произошла около 4:00 21 июня. По словам местных жителей, пролет небесного тела и его сгорание произошли очень быстро. Однако некоторым очевидцам удалось успеть снять видео с уникальным явлением, пишет InfoOrel.ru.

В самой Орловской области наблюдали исключительно вспышку от метеорита. Однако в соседних регионах сообщают об ощутимой звуковой ударной волне.

Как сообщал портал iz.ru, 2 июня астрономы NASA открыли астероид 2018 LA за несколько часов до того, как он сгорел в атмосфере Земли и взорвался в небе над Африкой.