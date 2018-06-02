Момент падения метеорита в Китае попал на видео

В китайской провинции Юнань упал метеорит. Момент, когда небесное тело входит в атмосферу Земли, попал на видео.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как яркий огненный шар пролетает над городом Джингхонг.

Incredible moment: A meteorite was captured in the city of Jinghong, southwest China's #Yunnan Province on Friday and lit up the night sky. pic.twitter.com/fuM14KpuQ0 — People's Daily,China (@PDChina) 2 июня 2018 г.

В марте сообщалось, что метеорит пролетел над Екатеринбургом. Причем за одну неделю в городе упало сразу три небесных тела. Ученые отметили, что упавшие болиды совсем небольшого размера и по своему составу они, скорее всего, обычные камни.