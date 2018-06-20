Группа «ДДТ» готовит релиз нового видеоклипа

Группа «ДДТ» готовится представить клип на песню «Уездный город» из нового альбома коллектива «Галя ходи». Об этом рассказал лидер коллектива Юрий Шевчук.

Работа над видео была уже на финишной прямой, когда в планы режиссера Славы Росса вмешался Юрий Шевчук с просьбой изменить монтаж.

«Слава снял этот клип на предыдущую версию песни, которую мы поменяли <...> Пришлось перемонтировать видео под новый звук», — цитирует НСН слова Шевчука. Музыкант также добавил, что песня посвящена рабочему классу и молодежи, живущей в моногородах. Съемки видео проходили на окраинах Москвы осенью 2017 года.

Дата релиза видеоклипа на песню «Уездный город» пока не называется, однако параллельно ведется работа над съемкой еще трех клипов к композициям «Русская весна», «Альтернатива», «Балтийское море».

16 мая Юрий Шевчук отметил день рождения записью нового альбома.