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Группа «ДДТ» готовит релиз нового видеоклипа

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Группа «ДДТ» готовится представить клип на песню «Уездный город» из нового альбома коллектива «Галя ходи». Об этом рассказал лидер коллектива Юрий Шевчук.

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Работа над видео была уже на финишной прямой, когда в планы режиссера Славы Росса вмешался Юрий Шевчук с просьбой изменить монтаж.

«Слава снял этот клип на предыдущую версию песни, которую мы поменяли <...> Пришлось перемонтировать видео под новый звук», — цитирует НСН слова Шевчука. Музыкант также добавил, что песня посвящена рабочему классу и молодежи, живущей в моногородах. Съемки видео проходили на окраинах Москвы осенью 2017 года.

Дата релиза видеоклипа на песню «Уездный город» пока не называется, однако параллельно ведется работа над съемкой еще трех клипов к композициям «Русская весна», «Альтернатива», «Балтийское море».

16 мая Юрий Шевчук отметил день рождения записью нового альбома.

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