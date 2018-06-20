Американец нашел «черную вдову» в брокколи из супермаркета

Житель США обнаружил ядовитого паука в купленной в супермаркете брокколи. Об этом пишет The Sun.

Жертвой «черной вдовы» чуть не стал Джейкоб Вон из штата Огайо. Паук выполз из брокколи, когда молодой человек промывал капусту. Ему удалось поймать членистоногого и поместить его в пластиковый пакет.

«Он был жив, крайне недоволен и размахивал лапками», — цитирует Вона телеканал «360».

Паука студент передал сотрудникам местного заповедника, которые дали новому питомцу кличку Брокколи. Его поселят с молодой соплеменницей.

В начале июня полицейский в Брянске приютил найденную на улице семью пауков. Коробку с ними подкинули на детскую площадку, и найти их прежних владельцев не удалось.