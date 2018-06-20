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Полицейскую фуражку из цветов установят на одной из улиц Оренбурга

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В Оренбурге в скором времени появится полицейская фуражка из цветов высотой более 1,5 м. Заявка на создание элемента внешнего благоустройства появилась на сайте госзакупок. Максимальная стоимость контракта — 340 тыс. рублей.

Судя по документации, композиция будет состоять из трех частей: фуражки, подложки под фуражку и цветочной гирлянды. Речь идет о топиарной композиции, которую создадут на искусственном газоне.

Итоги конкурса станут известны на следующей неделе. Сообщается что композиция появится в Южном районе города, однако где конкретно — не уточняется. В Оренбурге на улице Театральная в 2015 году появилась топиарная каска высотой 2 м, которую установили в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне.

РИА «Оренбуржье» также сообщает, что город получил 130 млн рублей из федерального бюджета в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». 100 млн рублей из этой суммы потратят на реконструкцию второй очереди набережной. Остальные деньги направят на благоустройство дворовых территорий.

Портал iz.ru ранее со ссылкой на замглавы Минстроя Андрея Чибиса сообщал о том, что 1 июля в России завершится массовая проверка, во время которой ведомство оценивает состояние благоустроенных дворов, парков и общественных пространств.

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