Оптоэлектроника — это то, что работает сегодня во всех системах связи, всех гаджетах и компьютерах в мире. Индустрия не застыла на месте в ожидании квантового компьютера, несмотря на все ограничения. И в России сегодня есть люди, которые через несколько лет смогут его создать: те, кто с самого рождения не выпускал из рук планшеты и телефоны, кто программировал с пятого класса. Но так получилось, что людям, с детства интуитивно воспринимающим технику, имеющим склонность к практической инженерии, почти некуда идти учиться в России. Через 10 лет мы можем растерять этот колоссальный потенциал, если не привлечем внимание к проблеме.

В самом ближайшем будущем люди с инженерной подготовкой в оптоэлектронике смогут стать «на вес золота» просто потому, что будут «штучными» специалистами. Даже при условии, что темпы развития нашей промышленности сохранятся на сегодняшнем уровне. Ближайший пример: прямо сейчас один из моих коллег, директор компании, ищет и уже много месяцев не может найти технолога на производство полупроводниковых лазеров. А причина всё та же — у нас почти нигде не готовят такие кадры. Хотя спрос на них в рамках страны внушительный.

Наверное, не все представляют или осознают важность оптоэлектроники для сегодняшней жизни. Именно она составляет значительную часть приборной базы современных инфокоммуникационных технологий. Едва ли найдется устройство связи, в котором отсутствуют оптоэлектронные элементы. Кроме информационных технологий, оптоэлектроника лежит в основе таких отдельных быстроразвивающихся областей, как твердотельное освещение (светодиоды, в том числе — органические светодиоды) и солнечная энергетика. Лазеры и лазерные технологии — одно из основных направлений оптоэлектроники. Они применяются не только в IT-индустрии, но и в резке и обработке материалов, в медицине в качестве лазерных скальпелей, в навигационных приборах.

Сегодня в мировой оптоэлектронике делается открытие за открытием. Последние из них — фотонные чипы для управляемой генерации квантово-запутанных фотонов, устройство для передачи данных в терагерцовом диапазоне, технология для стократного ускорения работы оптических телекоммуникационных приборов и сверхчувствительные биосенсоры для микролазерного зондирования. Это уже не фантастика, а реальность, скоро начнется производство этих устройств в промышленных масштабах.

К сожалению, в России оптоэлектроника пока не входит в топ самых популярных областей для построения карьеры. Немногие молодые люди представляют перспективы, которые открывает для них эта сфера. Еще меньше осознают, что здесь они смогут реализовать себя и найти действительно высокооплачиваемую работу. Объем федеральных целевых программ, для реализации которых требуются специалисты в данной области, растет с каждым годом. Параллельно и прямо пропорционально растут и возможности зарабатывать хорошие деньги на наукоемких производствах. Но чтобы молодые профессионалы могли в полной мере использовать эти возможности и двигать вперед научно-технический прогресс, необходимо изменить подход к подготовке кадров.

Сейчас в этой сфере требуются прежде всего специалисты инженерно-технического профиля, владеющие навыками промышленных разработок. И тут мы сталкиваемся с проблемой в области образования. Оказывается, что в наших вузах практически нигде не готовят таких специалистов. У нас прекрасная школа подготовки профессионалов в области IT. Со времен СССР пока еще хорошо сохранилась база подготовки ученых-исследователей в области точных наук. Увы, в подготовке инженерно-технических специалистов для индустрии в нашей стране за редким исключением почти полный провал.

Хороших, современных программ подготовки специалистов в области оптоэлектроники в России очень немного. Достойные есть в Томском университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) , в Томском государственном университете, в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Есть неплохие магистерские программы по лазерным технологиям в БГТУ (Военмех) и в ГУАП. На 146 млн человек населения есть всего четырнадцать учебных заведений, которые готовят специалистов нужного профиля. И в них мы не смогли найти программ по приборной оптоэлектронике, ориентированных на практическую подготовку инженеров, со стажировкой в производственных цехах под руководством практикующих специалистов из индустрии. А между тем именно в этом направлении оптоэлектроники ощущается существенный кадровый голод. Основная область востребованности выпускников — это предприятия, занимающиеся разработкой, производством и внедрением приборов оптоэлектроники и систем на их основе. Около полусотни предприятий по всей России каждый год ждут новых людей. А их очень мало.

Какое решение мы видим? Один из возможных вариантов — привлечь к разработке и реализации образовательной программы работодателей. Именно им нужны подобные кадры, и они лучше других понимают, каким должен быть такой специалист. Например, в рамках новой магистерской программы «Оптоэлектроника» в Университете ИТМО профильные курсы подготовили и будут читать руководители ведущих научно-производственных компаний отрасли. Это, в частности, ООО «Хевел» (производство солнечных элементов и солнечных электростанций), одна из старейших российских компаний в области лазерных технологий — ЗАО «Полупроводниковые приборы» (разработка и полный цикл производства полупроводниковых лазеров), ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы» (разработка и производство светодиодов и твердотельного освещения), ООО «Коннектор Оптикс» (разработка и производство полупроводниковых структур фотодиодов и лазерных диодов).

Всё, что студенты услышат в аудиториях от преподавателей, они смогут увидеть и досконально изучить в цехах и лабораториях действующих производств. Я очень надеюсь, что коллеги из индустрии обратят внимание на обозначенную проблему и что подобных программ в России станет больше. Тогда у нас есть шанс преодолеть угрозу кадрового дефицита, помочь промышленности развиваться всё более мощными темпами, а многим талантливым выпускникам — построить перспективную карьеру.

Автор — профессор кафедры световых технологий и оптоэлектроники Университета ИТМО

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