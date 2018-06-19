Несколько сотен авиарейсов в США отменили из-за компьютерного сбоя

Сотни авиарейсов в США оказались отменены из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, которая является подразделением American Airlines. Проблема ликвидирована, на восстановление графика потребуется несколько дней.

Утром 19 июня были отменены все рейсы PSA. Этот перевозчик выполняет около 12% из 6,7 тыс. перелетов в США ежедневно, говорится в сообщении American Airlines. Компания делает всъё возможное, чтобы вернуться к нормальному графику. На время восстановления перевозчик будет работать по сокращенному расписанию.

В апреле сбой в компьютерной системе Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol привел к задержке почти половины авиарейсов по всей Европе. Почти 15 тыс. полетов из запланированных 29,5 тыс. задержались. На безопасности рейсов инцидент не сказался, подчеркнули в организации.