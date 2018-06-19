Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли закон о повышении государственной пошлины за загранпаспорт нового образца до 5 тыс. рублей, а за загранпаспорт нового образца для детей до 14 лет — до 2,5 тыс. рублей.

Сейчас пошлина на загранпаспорт нового образца составляет 3,5 тыс. рублей, а на загранпаспорт нового образца для детей до 14 лет — 1,5 тыс. рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, законопроект повышает госпошлину за регистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства о регистрации ТС нового формата с 500 рублей до 1,5 тыс. рублей.

Пошлина на выдачу таких же водительских прав российского образца вырастет с 2 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд рублей, отмечается в пояснительной записке к документу.

Правительство одобрило данный законопроект в апреле.