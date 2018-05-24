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Госдума в первом чтении утвердила повышение госпошлины на загранпаспорт

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Фото: ТАСС/Замир Усманов
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым предусматривается повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

Госпошлина за документ для тех, кому еще не исполнилось 14 лет, также возрастет. Стоимость паспорта с электронным носителем информации вырастет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Новый размер госпошлины — от 1,5 до 3 тыс. рублей в зависимости от качества расходного материала — устанавливается и на государственную регистрацию транспортных средств (ТС), пишет сайт kp.ru.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что действующие размеры госпошлин позволят «компенсировать расходы федерального бюджета не более чем на 42% от фактических затрат» Министерства внутренних дел (МВД). Сумма компенсации затрат будет не более 1054,39 рубля в расчете на оказание одной госуслуги, передает ТАСС.

Расходы бюджета на предоставление документов, содержащих микрочип, в среднем вырастут на тысячу рублей. Поднятие цен позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму около 42,3 млрд рублей.

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