Парадная стойка

Минобороны переоденет всех офицеров в новую парадную форму. Солдаты и офицеры в ней впервые промаршировали по Красной площади на Параде Победы в 2017 году. Тогда в военном ведомстве заявили, что новая форма является репликой обмундирования советской армии на Параде Победы 1945 года. Однако в войска она начала поступать только с лета нынешнего года. Ее начали выдавать всем армейским офицерам. Изменения в парадной форме коснутся только Минобороны и не затронут другие силовые ведомства. По оценкам военных экспертов, новая парадная форма подчеркивает преемственность поколений в армии, поэтому будет одобрена в обществе.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, ведомством были разработаны изменения в Указ президента от 11 марта 2010 года «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия». В перечень военной формы, перечисленной в документе, включена парадная форма с кителем, где есть воротничок- стойка. Новая форма должна поступить в войска летом этого года.

Главной особенностью нового парадного обмундирования станет однобортный китель цвета морской волны с жестким стоячим воротником. Ворот дополнят историческими петличными эмблемами, выполненные шитьем золотистого цвета. Это знаки в форме прямоугольника с выступающими основаниями, они напоминают знаки русской гвардии образца XIX столетия. Кроме воротника эти элементы появятся и на обшлагах рукавов.

Генеральский китель со стоячим воротником украсят знаками в виде лавровой ветви золотистого цвета. В шитье будут использованы нити, в которых содержится пятипроцентное золото. Флотских офицеров вещевое управление Минобороны обеспечит эмблемой, изображающей традиционный адмиралтейский якорь.

Парадная форма должна меняться и развиваться. Сейчас оборонное ведомство методом проб и ошибок ищет наиболее приемлемый вариант, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Парадная форма — это особая форма одежды, которая должна иметь глубокие исторические корни, — подчеркнул он. — Не случайно во внешнем виде нового кителя читается очевидный отсыл к первому Параду Победы. Это следование традициям. Таким образом подчеркивается преемственность поколений в армии и повышается престиж военной службы. Новая форма получит одобрение в обществе. Так что нельзя исключить, что она сможет прижиться в войсках.

Со времен Великой Отечественной войны парадная форма цвета морской волны шилась со стоячим воротом. Он подшивался белой тканью. Такую форму можно увидеть на участниках парада Победы, состоявшегося в Москве 24 июня 1945 года. В 1960-е годы стойку отменили. Ее заменил отложной ворот, белая рубашка и цветные петлицы родов войск.

В 1994 году был подписал указ «О военной форме одежды и знаках различия по воинским званиям» — формально в этот день и была отменена советская военная форма. Внешний вид военнослужащих претерпел значительные изменения. Реформа свелась к упрощению комплекта обмундирования до минимума. Основным цветом всей формы стал оливковый. Фактически от парадной формы было решено отказаться. Для того чтобы военнослужащим придать праздничный вид, на повседневную форму нашивались золотые погоны и аксельбант.

В 2008 году при Анатолии Сердюкове военное ведомство выступило с инициативой изменения всего форменного комплекта. Для разработки формы были привлечены ведущие российские дизайнеры, в том числе Валентин Юдашкин. Тогда впервые в истории из форменного комплекта рядовых исчезли кирзовые сапоги и портянки. Их заменили высокие шнурованные ботинки и обычные носки. А на генеральских мундирах появилось золотое шитье. Тогда же предприняли попутку восстановить исторические кители. Правда, они еще были без воротничков со стойкой, но им все же вернули цвет морской волны. Для того чтобы парадные кители вернулись к знаменитым на весь мир мундирам 1945 года, потребовалось еще 10 лет.