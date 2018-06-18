Более 112 млн рублей штрафов выплатят водители в Липецкой области

С начала года водителям в Липецкой области выписано штрафов более чем на 112 млн рублей. При этом сотрудники ГИБДД отмечают снижение аварийности на дорогах.

По данным Госавтоинспекции, в 2018 году количество ДТП в регионе сократилось на 8,1%. Количество смертей в авариях сократилось на 12,1%, а число пострадавших на 5,4%. ГИБДД также отмечает значительно сокращение смертельных ДТП с детьми.

С начала года инспекторы пресекли более 16 тыс. нарушений правил дорожного движения водителями, сообщает Lipetskmedia. Кроме того, центр автоматической фиксации вынес более 89 тыс. постановлений о штрафах. Общая сумма, которую должны выплатить водители в Липецкой области, составила 112,21 млн рублей.