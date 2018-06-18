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В Женеве прошла встреча замглавы МИД России с де Мистурой

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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В Женеве прошла встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стеффаном де Мистурой.

«Сергей Вершинин провел рабочую встречу со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Также прошла встреча российской делегации с представителями сирийской оппозиции», — сообщает ТАСС.

В Женеве открылись двухдневные консультации стран — гарантов сирийского перемирия: России, Ирана и Турции. 19 июня запланировано пленарное заседание представителей этих государств с участием де Мистуры, где политические деятели обсудят формирование сирийской конституционной комиссии. Ранее спецпосланник ООН по САР выступил с заявлением, в котором отметил, что последнее слово в формировании поименного состава комиссии, которая займется подготовкой новой сирийской конституции, остается за ним.

Помимо Вершинина российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. В течение дня российская сторона проводит двусторонние встречи, в том числе с лидером «Астанинской» платформы сирийской оппозиции Рандой Касси. Также были запланированы переговоры с помощником главы МИД Ирана Хоссейном Ансари.

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