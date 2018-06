Первые кадры со съемок нового фильма Тарантино появились в сети

В сети появились кадры со съемочной площадки нового фильма американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Снимки опубликовал в Twitter один из пабликов, посвященных киноиндустрии.

На кадрах видно самого Тарантино в процессе работы на фоне закусочной Taco Bell – одной из декораций к будущему фильму, сюжет которого разворачивается в 1969 году.

First image for Once Upon A Time In Hollywood directed by Tarantino. #OnceUponATimeInHollywood pic.twitter.com/16RwPlaaef