Первые кадры со съемок нового фильма Тарантино появились в сети

В сети появились кадры со съемочной площадки нового фильма американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Снимки опубликовал в Twitter один из пабликов, посвященных киноиндустрии.

На кадрах видно самого Тарантино в процессе работы на фоне закусочной Taco Bell – одной из декораций к будущему фильму, сюжет которого разворачивается в 1969 году.

First image for Once Upon A Time In Hollywood directed by Tarantino. #OnceUponATimeInHollywood pic.twitter.com/16RwPlaaef — ㅤㅤㅤ (@Trailer) 15 июня 2018 г.

В картине снимаются Леонардо Ди Каприо, который сыграет стареющего актера вестернов, Аль Пачино в роли агента Ди Каприо, Брэд Питт в роли друга и дублера Ди Каприо, а также Марго Робби, которая исполняет роль Шэрон Тейт, сообщает телеканал «360».

Премьера криминальной драмы намечена на август 2019 года. Как отмечает «Газета.ру», эта картина станет для Тарантино предпоследней.

В ноябре прошлого года стало известно, что Тарантино отказался снимать новый фильм в студиях The Weinstein Company, созданных Харви Вайнштейном, в связи с разгоревшимся секс-скандалом вокруг продюсера.