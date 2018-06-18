Прямой эфир

Титов заявил о возвращении бизнесмена Капчука в Россию

0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский предприниматель Сергей Капчук, который скрывался в Лондоне, вернулся в страну. Бизнесмену не предъявлено обвинений, по делу ведется юридическая работа. Об этом заявил уполномоченный президента по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Сегодня ведется работа вместе с правоохранительными органами, Сергей вернулся на родину, ему не предъявлены никакие обвинения, он не арестован», — цитируют Титова РИА Новости.

Бизнес-омбудсмен выразил надежду на то, что следствие будет приостановлено. «Осуществляем контакты с правоохранительными органами, с прокуратурой», — добавил Борис Титов. Он также отметил, что Капчук находился за границей в течение 15 лет, за это время его дело совсем не продвинулось.

В мае этого года предприниматель выехал в Хорватию после того, как в Великобритании на него начали оказывать давление. Причиной этому стала позиция по делу об отравлении экс-полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Бизнесмен сообщил, что представители британских спецслужб потребовали от него обвинить в покушении Россию, но он не стал этого делать.

Титов рассказал о судьбе «лондонского списка»

В феврале Борис Титов приготовил для президента РФ Владимира Путина список российских бизнесменов, которые скрываются в Лондоне от российского правосудия. Титов заявлял, что будет просить у президента разрешение беглым предпринимателям вернуться на родину при условии возмещения ими нанесенного ущерба.

В мае бизнес-омбудсмен рассказал на ПМЭФ о судьбе «лондонского списка». Глава государства поручил создать условия для возвращения бизнесменов в Россию. Ранее Титов передал президенту России Владимиру Путину письмо от беглого олигарха.

Первым вернувшимся в Россию бизнесменом из «лондонского списка» стал ростовский предприниматель Андрей Каковкин. В феврале он вернулся в страну. На своей странице в Facebook Титов сообщил, что бизнесмена отпустили к семье. Следственные органы обвиняют предпринимателя в присвоении 10 млн рублей заемных средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Титов рассказал о своих планах по амнистии осужденных бизнесменов
Титов рассказал, что не дает развиваться предпринимательству в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017