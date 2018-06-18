Автобус наехал на посетителей музыкального фестиваля в Нидерландах

Один человек погиб в результате наезда небольшого автобуса на группу зрителей музыкального фестиваля Pink Pop, проходившего на юге Нидерландов. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 18 июня.

Еще три посетителя мероприятия пострадали, отмечает газета De Morgen со ссылкой на сообщение полиции.

Водитель автобуса скрылся с места происшествия, правоохранители объявили его в розыск.

​11 июня пожилой автомобилист в Японии врезался в группу школьников, а в апреле полиция Уэльса задержала 18-летнего подозреваемого в наезде на группу людей в Ньюпорте. В том же месяце в английском Бирмингеме мужчина протаранил толпу прихожан у местной мечети.