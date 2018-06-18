Апелляционный суд шведского округа Свеа приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. По этому решению «Газпром» оказался должен «Нафтогазу» $2,56 млрд. Пока это не означает, что российская сторона победила. Но теперь украинская компания до окончания разбирательств не может требовать ареста каких-либо активов «Газпрома».

Решение, вынесенное в феврале Стокгольмским арбитражем в пользу «Нафтогаза», стало огромной неожиданностью. Полагаю, что и для украинской стороны тоже. Ведь идеальным исходом противостояния считалось сведение взаимных претензий к нулю. Чтобы так думать, надо было просто следить за действиями самого Стокгольмского арбитража.

В конце 2017 года он вынес решение по разбирательству о поставках российского газа на Украину. По сути арбитраж аннулировал все претензии «Нафтогаза» и большую часть претензий «Газпрома». При этом он подтвердил наличие долга за украинской компанией в размере более $2 млрд за ранее поставленное топливо. Также в силе остался принцип «бери или плати». Но скорректировали объем газа, подпадающий под его действие, — с 40 до 4 млрд куб. м. Вместе с тем арбитраж постановил пересмотреть принципы ценообразования на газ, поставляемый «Газпромом» на Украину. Стороны вновь должны были сесть за стол переговоров.

Второе разбирательство — о транзите российского газа через территорию Украины — неожиданно выиграл «Нафтогаз». «Газпром» оказался должен украинской компании $4,56 млрд. С учетом существовавшего долга «Нафтогаза» сумма снизилась до $2,56 млрд.

«Нафтогаз» праздновал победу. Но денег он не получил. «Газпром» начал защищать свои интересы. Какое-то время руководство Украины грозило российской компании страшными карами. Президент Петр Порошенко отдал распоряжение взыскивать с «Газпрома» долги по всему земному шару. А руководство «Нафтогаза» не стало терять время зря. По данным украинских СМИ, топ-менеджеры выписали себе премию в размере 1% от выигранной суммы, то есть $45,6 млн. По имеющейся информации, половину суммы планировалось получить сразу, а вторую половину — после выплаты долга «Газпромом».

А «Газпром» тем временем вел активную деятельность на юридическом поле. Так как опротестовать решение Стокгольмского арбитража по действующему контракту нельзя, российский концерн начал опротестовывать саму процедуру его вынесения. Руководство «Нафтогаза», очевидно, почувствовало угрозу для второй половины своей премии. Кроме того, на Украине неформально стартовала президентская кампания. Медлить было нельзя.

В конце весны «Нафтогаз» инициировал аресты имущества «Газпрома» в Европе, целясь в основном в нейтральные страны. Там расположены предприятия, относящиеся к «Северному потоку» и «Северному потоку – 2». Идти в Германию или Австрию «Нафтогаз» опасался, понимая негативное отношение к себе местного руководства.

Но и на эти действия нашелся ответ. Апелляционный суд округа Свеа вынес постановление, согласно которому до окончания сопутствующих разбирательств проводить действия во исполнение решения Стокгольмского арбитража нельзя. Иными словами, «Нафтогаз» больше не имеет права и возможности арестовывать какое-либо имущество «Газпрома», пока не будут улажены все текущие споры по решению о транзитном контракте. Обжаловать это постановление нельзя.

Это, конечно, не означает, что «Газпром» победил. Но компания укрепила тылы, готовясь к будущим юридическим битвам. Кроме того, решение значительно снижает риски при реализации «Северного потока – 2». Разумеется, у «Нафтогаза» не получилось бы помешать строительству газовой магистрали. Но своими действиями он мог создать неблагоприятный информационный фон и, возможно, добиться некоторой задержки в реализации проекта.

Если усилия «Газпрома» по отмене февральского решения Стокгольмского арбитража не принесут желаемых плодов, компания заплатит «Нафтогазу». Соответствующая сумма зарезервирована. Да, это будет неприятным, но вовсе не катастрофическим исходом этого разбирательства. Другое дело, что, согласно имеющимся данным, пеня, начисляемая «Нафтогазу», превышает пеню, начисляемую «Газпрому».

А вся ситуация в целом лишний раз доказывает необходимость строительства газопроводов в обход Украины. Только они могут дать гарантию, что подобные споры между хозяйствующими субъектами, в рамках которых арбитры открыто подыгрывают одной из сторон, больше не повторятся.

Автор — заместитель гендиректора Института национальной энергетики

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