Всего лишь Пол Маккартни

Шестилетний Пол вместе с младшим братом Майком. Он впоследствии тоже сделал карьеру в шоу-бизнесе — как участник комедийной группы The Scaffold и как фотограф под псевдонимом Майк Макгир
На весь экран
Фото: TASS/imago stock&people
Отец Пола в молодости играл в джаз-банде. Именно он подарил будущему «битлу» первый музыкальный инструмент — трубу, которую 14-летний Пол с согласия родителя обменял на акустическую гитару
На весь экран
Фото: Global Look Press/KPA
В первом составе The Beatles Маккартни играл на гитаре и лишь после ухода Стюарта Сатклиффа переключился на бас. В 1962 году он приобрел свой самый знаменитый бас-«скрипку» Hofner 500/1. Пол — левша, а благодаря симметричной форме корпуса на этой модели было удобно играть, переставив струны под «неправильную» руку
В конце 1960-х годов The Beatles основали собственную фирму грамзаписи Apple Records. Одним из первых ее клиентов стала вовсе не рок-команда, а духовой оркестр Black Dyke Mills Band из Йоркшиира. Собака на фото — та самая Марта, которой посвящена песня с «Белого альбома» Martha My Dear
На весь экран
Фото: Global Look Press/NMeM/Daily Herald Archive
Пол женился на фотографе Линде Истман в 1968 году. По его признанию, до ее смерти в апреле 1998 года они разлучались лишь на одну неделю
Пол удочерил ребенка Линды от перовго брака, а вскоре родились дочь Мэри (на руках музыканта), Стелла (ставшая знаменитым дизайнером одежды) и сын Джеймс
На весь экран
Фото: Getty Images/Michael Ward
Хотя Маккартни традиционно считают самым «эстрадным» из всей четверки, он всегда был склонен к смелым экспериментам: именно он написал знаменитую прото-панк-композицию Helter Skelter, а позднее выпускал альбомы амбиентной электроники под псевдонимом The Fireman
На весь экран
Фото: TASS/Achim Scheidemann
Маккартни также увлекается живописью — в 1999 году состоялась его первая крупная персональная выставка
На весь экран
Фото: Getty Images/WireImage for MPL/Kevin Mazur
Несмотря на солидный для рок-музыканта возраст, Пола продолжают приглашать на молодежные фестивали вроде американского Coachella
На весь экран
Фото: Getty Images/Redferns/Mick Hutson
У Маккартни 16 премий «Грэмми», а его, наверное, самая знаменитая песня — написанная в соавторстве с Джоном Ленноном Yesterday — держит рекорд по количеству записанных другими исполнителями версий. Книга рекордов Гиннесса насчитывает их более 3700
На весь экран
Фото: Getty Images/WireImage/Steve Jennings
Именно благодаря Маккартни (как, впрочем, и другому знаменитому рок-левше Джими Хендриксу) производители гитар начали выпускать специальные версии инструментов для левшей
На весь экран
Фото: TASS/Yui Mok
В 1965 году Маккартни вместе с коллегами по группе был награжден орденом Британской империи. В 1996 году ему было присвоено рыцарское достоинство, дающее право на почетный титул сэра, а в 2018-м Пол стал Компаньоном ордена Кавалеров Почета — экзотической награды, учрежденной век назад королем Георгом V. Согласно статуту, одновременно этим званием могут обладать не более 65 человек
Выделить главное
вкл
выкл
«К нам едет Пол Маккартни, оу йес! Стоят у трапа члены КПСС», — пела лет 30 назад ныне забытая питерская группа «Дети». Легенды о том, что The Beatles прилетали в СССР еще в конце 1960-х годов, но не получили разрешения на въезд и дали концерт прямо на летном поле аэропорта, бытовали в среде меломанов страны Советов едва ли не до самого ее распада. Впрочем, ждать приезда реального Пола Маккартни пришлось еще много лет — впервые великий музыкантт сыграл в России в 2003 году; с тех пор приезжал с концертами еще два раза. Но даже до того, как мы увидели его воочию, он был для нас, наверное, самым родным из всей ливерпульской четверки: то ли из-за вечной рассеянной улыбки, то ли из-за записанного специально для советских поклонников и выпущенного только у нас «Мелодией» еще в конце 1980-х годов диска «Снова в СССР», то ли просто по причинам иррациональным. Наверно, это и есть настоящая любовь. 18 июня сэру Полу исполняется 76 лет, и в этот день портал iz.ru подготовил специальную фотогалерею.
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.