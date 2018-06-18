Всего лишь Пол Маккартни

«К нам едет Пол Маккартни, оу йес! Стоят у трапа члены КПСС», — пела лет 30 назад ныне забытая питерская группа «Дети». Легенды о том, что The Beatles прилетали в СССР еще в конце 1960-х годов, но не получили разрешения на въезд и дали концерт прямо на летном поле аэропорта, бытовали в среде меломанов страны Советов едва ли не до самого ее распада. Впрочем, ждать приезда реального Пола Маккартни пришлось еще много лет — впервые великий музыкантт сыграл в России в 2003 году; с тех пор приезжал с концертами еще два раза. Но даже до того, как мы увидели его воочию, он был для нас, наверное, самым родным из всей ливерпульской четверки: то ли из-за вечной рассеянной улыбки, то ли из-за записанного специально для советских поклонников и выпущенного только у нас «Мелодией» еще в конце 1980-х годов диска «Снова в СССР», то ли просто по причинам иррациональным. Наверно, это и есть настоящая любовь. 18 июня сэру Полу исполняется 76 лет, и в этот день портал iz.ru подготовил специальную фотогалерею.