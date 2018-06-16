Украина провалилась на европейском танковом биатлоне

Украина провалилась на танковом биатлоне в Германии. О причинах неудачи журналистам рассказал участник команды Роман Багаев.

По словам капитана, новейшие танки Т-84 «Оплот», собранные в Харькове, сломались в первый же день. Из четырех машин в нужный момент выстрелила только одна. Кроме того, военным почти не дали времени на тренировки.

«Один танк дали в марте. Мы из него выстрелили пять раз, потом он вышел из строя, его забрали на завод. На заводе учить нас не хотели — сказали, что учения не проплачены. Один раз допустили на тренажеры», — рассказал Багаев.

В числе основных проблем, которые озвучил офицер, — слабое знание английского языка и незнание «натовской специфики».

Strong Europe Tank Challenge организуют бундесвер и американская армия. В этом году в биатлоне участвовали команды из восьми стран.