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Между США и Китаем началась торговая война

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Давно объявленная торговая война между США и Китаем стала реальностью. 

Вашингтон ввел 25%-ную импортную пошлину на 1,1 тыс. товаров из Поднебесной. Перечень включает продукцию аэрокосмической промышленности, сектора информационных технологий, робототехники и автопрома. Популярных в стране китайских телевизоров и мобильных телефонов не оказалось.

Поводом к принятию таких мер послужили обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Пекина в краже технологий и других грязных коммерческих приемах. Дефицит США в торговле с Китаем достиг $500 млрд в год. Десятую часть — около $50 млрд — Вашингтон надеется вернуть с помощью новых пошлин. 

Минкоммерции КНР заявило, что ответит США немедленно и симметрично. 

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