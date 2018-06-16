Между США и Китаем началась торговая война

Давно объявленная торговая война между США и Китаем стала реальностью.

Вашингтон ввел 25%-ную импортную пошлину на 1,1 тыс. товаров из Поднебесной. Перечень включает продукцию аэрокосмической промышленности, сектора информационных технологий, робототехники и автопрома. Популярных в стране китайских телевизоров и мобильных телефонов не оказалось.

Поводом к принятию таких мер послужили обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Пекина в краже технологий и других грязных коммерческих приемах. Дефицит США в торговле с Китаем достиг $500 млрд в год. Десятую часть — около $50 млрд — Вашингтон надеется вернуть с помощью новых пошлин.

Минкоммерции КНР заявило, что ответит США немедленно и симметрично.